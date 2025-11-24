Продажи электроники в России резко упали

По итогам первых девяти месяцев 2025 года суммарные объемы продаж электроники в России заметно сократились по всем основным категориям. О резком падении реализации этого вида продукции на внутреннем рынке сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

За отчетный период наибольший спад продемонстрировали продажи смартфонов и ноутбуков, пояснил собеседник газеты. Так, реализация первого вида в январе-сентябре просела на 20 процентов в натуральном и на четверть — в денежном выражении, а второй — на 15 и 20 процентов соответственно.

Заметное снижение продаж также было зафиксировано в сегменте телевизоров. Реализация этого вида техники в стране за это время сократилась на 11 процентов в штуках и на 9 процентов — в деньгах. Кроме того, по словам источника на рынке, продажи носимой электроники в стране снизились на 11 процентов год к году.

Представитель «Марвел-Дистрибуции» связал резкое падение продаж смартфонов в России с желанием граждан экономить. На фоне перехода к сберегательной модели поведения, пояснил он, россияне стали стремиться продлить срок гаджетам, которые были куплены ранее. Следствием этой тенденции, резюмировал представитель компании, стал рост продаж в сегментах аккумуляторов, стекол, чехлов и т.д.

Еще одной причиной снижения спроса россиян на электронику эксперты называют заметное подорожание этого вида техники в стране. Только по итогам прошлого года розничная стоимость ноутбуки, смартфоны и настольные компьютеры увеличилась в среднем на 15, 18 и 21 процент соответственно. Подобную тенденцию аналитики фиксируют в том числе на фоне заметного подорожания логистики с учетом прекращения официальных продаж в РФ множества крупнейших мировых брендов.