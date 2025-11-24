Какие модели iPad стоит покупать в конце 2025 года

В одном из выпусков на YouTube-канале The Tech Chap эксперт рассказал о iPad A16, A17 Pro Mini, M3 Air, M5 Pro и о том, что из них сейчас лучше всего выбрать.

© YouTube/The Tech Chap

Всего ведущий YouTube-канала The Tech Chap рассмотрел следующие модели: iPad A16, iPad Mini 7 A17 Pro, iPad Air M3 11", Air M3 13", iPad Pro M5 11", Pro M5 13".

В целом для большинства людей лучшим вариантом станет iPad на А16. Он закроет практически все ваши потребности. Из минусов у него только менее качественный дисплей, отсутствие ИИ от Apple, меньшая мощность среди всех остальных планшетов.

iPad Mini 7 подойдёт тем, кто хочет маленький планшет. Но в остальных случаях брать его нет смысла.

© The Tech Chap

Если бюджет позволяет и вы часто пользуетесь iPad, то можете рассмотреть Air с диагональю 11 или 13". Также к нему вы можете купить стилус и клавиатуру. Это лучшие на сегодня универсальные планшеты.

Pro-модели стоят безумно дорого, поэтому если у вас нет действительно потребности именно в их функциях, брать их не стоит. Вместо них рассмотрите лучше iPad M2 Air, M4 Pro.