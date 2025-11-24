Россияне бросились скупать восстановленные смартфоны

По итогам девяти месяцев 2025 года продажи восстановленных смартфонов увеличились на 160% в штуках и на 140% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегмент набирает популярность на фоне стремления россиян сократить расходы без отказа от флагманских моделей и сохранить гарантийные обязательства, говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе «М.Видео».

По словам руководителя департамента физических сервисов компании Андрея Агапова, тренд отражает смещение потребительского поведения в сторону осознанного использования техники. Восстановленные устройства позволяют снизить стоимость владения и одновременно сократить объем электронных отходов.

Основную долю продаж в количественном выражении формируют смартфоны Apple, Samsung, Xiaomi, HUAWEI и realme, тогда как по выручке лидирует Apple, далее следуют Samsung, HUAWEI, Xiaomi и HONOR.

Согласно статистике единого сервиса «М.Мастер», принимающего устройства в трейд-ин и в рамках услуги выкупа для дальнейшего восстановления и подготовки к продаже, наибольшим спросом в «М.Видео» в количественном выражении пользовались модели Apple iPhone 11 (128 ГБ), iPhone 13 (128 ГБ), iPhone 14 Pro Max (256 ГБ), iPhone 12 (128 ГБ) и iPhone 14 (128 ГБ).

В денежном выражении лидирующие позиции заняли Apple iPhone 14 Pro Max (256 ГБ) и iPhone 15 Pro Max (256 ГБ), далее следуют iPhone 13 (128 ГБ), iPhone 14 Pro (256 ГБ) и iPhone 14 (128 ГБ). Такие результаты свидетельствуют о том, что восстановленные смартфоны востребованы не только в массовом, но и в премиальном сегменте, где ценовая выгода становится ключевым фактором выбора.