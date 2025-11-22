В Google Поиске в ИИ-режиме появилась реклама

Google проводит тестирование рекламы в режиме ИИ-режиме Google-поиска (AI Mode) на базе модели Gemini. Объявления появляются внизу результатов поиска и помечены как «спонсируемый контент», пишут СМИ. В остальном они выглядят как обычные ответы чат-бота.

© Ferra.ru

Google пояснил, что тесты проводятся уже несколько месяцев и появление рекламы — часть эксперимента. В мае компания объявила о планах внедрить рекламу в этот режим, но на данный момент нет планов массово её запускать.

Сейчас приоритет отдается «органическим ссылкам», а спонсируемые показываются реже. Есть проблема, правда: чат-боты позиционируются как «персональные помощники», и пользователи Сети не хотят, чтобы им постоянно «навязывали» рекламу. Также пока нет способа скрывать спонсируемые ссылки в AI Mode, в отличие от обычного поиска Google.