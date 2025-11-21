Все функции Windows 11 сломались

Корпорация Microsoft признала наличие проблем практически во всех компонентах и функциях Windows. На это обратило внимание издание Neowin.

Журналисты медиа отметили, что в Microsoft зафиксировали проблемы операционной системы (ОС) после большого количества жалоб пользователей. На сайте компании появился материал, в котором IT-гигант признал наличие ошибок и рассказал о временном исправлении.

Судя по информации Microsoft, проблемы затронули практически все компоненты и функции ОС: меню «Пуск», панель задач, «Проводник», раздел с параметрами Windows. Неполадки зафиксированы в операционной системе версии 24H2, которая имеет ту же инфраструктуру, что и 25H2: «Это означает, что проблемы актуальны и для более новой версии 25H2».

Специалисты Neowin посетовали, что Microsoft признала наличие неполадок ОС только в ноябре. При этом большая часть проблем появилась еще в июле, после выхода обновления KB5062553.

В Microsoft пообещали, что исправят все неполадки. В качестве временного решения некоторых проблем опытным пользователям посоветовали перезапустить службу Shell Infrastructure Host (SIHost.exe) — это поможет восстановить отсутствующие пакеты Immersive Shell.

В конце ноября Microsoft анонсировала крупное обновление Windows 11, связанное с искусственным интеллектом (ИИ). В компании рассказали, что в ОС появятся ИИ-агенты для решения задач пользователя в фоновом режиме.