В Госдуме предложили ограничить просмотр рилсов по времени

Социальные сети должны блокировать такой контент спустя 20 минут.

Это позволит пользователям избежать «дофаминовой зависимости». Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Бесконечные рилсы, шортсы, эти короткие ролики все вырабатывают дофамин. Это гормон, который фактически вводит в зависимость. Человек не осознаёт и смотрит час, два, три. Надо ограничивать количество времени. То есть социальная сеть должна через 20 минут просмотра рилсов выключать функцию просмотра рилсов, переключайся, читай статью. Нужно разрывать эту зависимость. Если человек сам не может остановить бесконечный поток этих видео. Они содержания не несут, работают исключительно на удовлетворение. Нужно ограничивать время просмотра коротких видео».

Ранее Свинцов предложил «почистить интернет» от «аморального» контента. Необходимо избавиться от ботов и фейковых аккаунтов, которые распространяют ложные данные, созданные искусственным интеллектом.

Сеть должна соответствовать «закону и здравому смыслу», подчеркнул депутат.