Google представила нейросеть Nano Banana Pro с поддержкой 4K

Google выпустила нейросетевую модель Nano Banana Pro для генерации и редактирования изображений с поддержкой 4K-разрешения. Подробности были опубликованы в блоге компании.

Модель позволяет не только генерировать иллюстрации, но и создавать инфографику, эскизы, а также работать с текстовыми элементами внутри изображений. Среди заявленных сценариев — доработка нарисованных от руки логотипов и преобразование рукописных заметок в структурированные графики.

Nano Banana Pro интегрирована с поисковой инфраструктурой Google и может подтягивать актуальные данные при создании контента — например, для уточнения погодных условий или спортивных результатов. Это позволяет формировать более контекстно точные визуальные материалы.

Технология поддерживает комбинирование до 14 объектов в одной сцене и предлагает расширенные инструменты постобработки: управление ракурсом камеры, настройку освещения, глубины резкости, фокуса и цветокоррекцию. Также реализована генерация многоязычного текста с различными шрифтами.

Для защиты от злоупотреблений в каждое изображение встраивается невидимый цифровой водяной знак SynthID.

Nano Banana Pro уже доступна в приложении Gemini, однако расширенные возможности открываются по подпискам Google AI Plus, Pro и Ultra.