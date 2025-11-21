Для Android вышел бесплатный ИИ-браузер

Компания Perplexity выпустила мобильную версию ИИ-браузера Comet для устройств на базе Android. Ранее продукт был доступен только на десктопах.

© Perplexity Comet

Android-версия Comet получила голосовой режим для взаимодействия с Comet Assistant и управления вкладками, функции обобщения содержимого всех открытых страниц, встроенный блокировщик рекламы, а также ряд дополнительных инструментов для повышения продуктивности.

Comet был представлен в июле 2025 года и изначально позиционировался как браузер с предустановленным ИИ-поисковиком и встроенным агентом Comet Assistant, предназначенным для автоматизации рутинных задач. На первом этапе доступ к приложению получили только подписчики тарифа Max стоимостью $200 в месяц, однако в октябре компания выпустила браузер для широкой аудитории.

В бесплатной версии пользователям доступны Comet Assistant, персонализированные рекомендации новостей и контента, а также специализированные инструменты Shopping (сравнение цен), Travel (поиск авиабилетов и отелей) и Finance (контроль бюджета и планирование расходов).