В Google Chrome появятся долгожданные вертикальные вкладки

Google начала тестировать вертикальные вкладки в ПК-версии Chrome. Чтобы их включить, нужно нажать правой кнопкой мыши на обычную горизонтальную панель вкладок. В меню появится пункт «Показывать вкладки сбоку».

© Ferra.ru

Наверху боковой панели находятся поиск по вкладкам и кнопка, позволяющая свернуть или развернуть панель. Внизу — группы вкладок и кнопка для создания новой вкладки. Если захотите вернуться к привычному виду, достаточно нажать правой кнопкой в боковой панели и выбрать «Показывать вкладки сверху».

© СМИ

Как отмечают тестировщики, функция нуждается в доработке: анимации и внешний вид «ещё не такие гладкие», как у конкурентов. Тем не менее «основная структура» уже готова.