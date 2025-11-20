Ученые смогли загрузить мозг обезьяны в суперкомпьютер

Китайские исследователи создали суперкомпьютер «Обезьяна Дарвина» (Wukong), имитирующий мозг макаки, для изучения человеческого мозга. Об этом сообщает журнал Popular Mechanics.

Машина включает 2 миллиарда нейронов и 100 миллиардов синапсов, потребляя 2000 Вт энергии. Это делает ее энергоэффективной и потенциально самой большой нейроморфной системой в мире.

Футурологи предполагают, что такие компьютеры могут привести к сингулярности, но их основное значение — в изучении мозга и болезней. Однако некоторые ученые, включая Кори Миллера из Калифорнийского университета, скептически относятся к заявлениям о прогрессе, отмечая, что данные из Китая часто недостоверны.

Миллер утверждает, что исследования на приматах важны для понимания мозга, и создание ИИ-версии человеческого мозга может иметь высокую ценность. Однако он сомневается, что Wukong сможет предоставить достаточно информации из-за ограничений технологий и различий в работе мозга и суперкомпьютеров.

Ранее сообщалось, что исследователи применяют современные цифровые технологии для кардинального преобразования взаимодействия с животными и приближения к созданию «интернета для питомцев».