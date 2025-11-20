Сбер откроет доступ к флагманским моделям ИИ

Сбербанк планирует открыть доступ к своим передовым разработкам в области искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил председатель правления банка Герман Греф в ходе конференции AI Journey.

© Пресс-служба Сбербанка

В открытый доступ будут выпущены флагманские модели, включая GigaChat 3 Ultra Preview, GigaChat Lightning, новые поколения систем распознавания речи GigaAM, а также технологии генерации изображений и видео Kandinsky 5.0. Часть моделей можно будет использовать в коммерческих целях.

Проект станет крупнейшим в Европе в сфере открытого программного обеспечения.

Также в рамках конференции Сбербанк представил своего первого антропоморфного робота Грина на базе нейросети ГигаЧат. Робот способен ориентироваться в незнакомом пространстве, автономно перемещаться и работать с предметами в реальном мире.