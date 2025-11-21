В WhatsApp обновили раздел «Информация»

Разработчики WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) представили обновленную версию раздела «Информация», который стал более заметным и удобным в использовании. Функция получила обновленный интерфейс и вынесена в верхнюю часть личных чатов и профиля пользователя.

Обновленный раздел позволяет делиться короткими сообщениями и эмодзи, чтобы быстро сообщить собеседникам о своем статусе и доступности. Пользователи могут отвечать на «Информацию» собеседника напрямую в чате, нажав на соответствующее уведомление.

«В те дни, когда все меняется ежесекундно, раздел «Информация» расскажет другим, почему вы не можете общаться или о чем хотите поговорить: достаточно смайлика и краткой фразы», — заявляют разработчики.

По умолчанию статус отображается в течение 24 часов, однако срок его публикации можно настроить, увеличив или сократив в настройках. Также доступны расширенные параметры приватности: пользователь может выбрать, кому будет видна информация — только контактам или всем пользователям.

Развертывание функции начнется на мобильных устройствах уже на этой неделе и будет доступно для всех пользователей.