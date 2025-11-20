Маск предсказал будущее для денег

В случае сохранения текущего темпа развития искусственного интеллекта (ИИ), человечество в долгосрочной перспективе может отойти от использования денежного обращения, заявил предприниматель Илон Маск. Об этом сообщает Business Insider. Маск отметил, что в такой ситуации по-прежнему будут существовать ограничения на мощность, как в случае с электричеством или фундаментальными элементами физики, но валюта в какой-то момент станет неактуальной.

Он связал свои размышления с циклом произведений научной фантастики "Культура" автора Иэна Бэнкса. Предприниматель считает, что эти книги помогают получить представление о "вероятном позитивном будущем ИИ".

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил искусственный интеллект, разработанный предпринимателем Илоном Маском, в политической предвзятости. Так он прокомментировал в соцсети X ответы двух версий чат-бота Grok на вопрос о том, является ли американский президент Дональд Трамп фашистом.