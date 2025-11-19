Названы лучшие игры и приложения года для Android

Google подвела итоги года и назвала лучшие приложения и игры, доступные в экосистеме Android в магазине Google Play. Об этом сообщает портал 9to5Google.

© Газета.Ru

Главным приложением 2025 года признано Focus Friend — сервис для управления экранным временем, который помогает пользователям концентрироваться на задачах, ограничивая доступ к отвлекающим приложениям.

Также были отмечены приложения в специальных категориях. Edits, an Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) app победил в категории «Лучшее для веселья». «Лучшее для личностного роста» — Focus Friend by Hank Green, «Лучшее на каждый день» — Wiser – 15 Minute Audio Books, «Лучшая находка года» — Pingo AI Language Learning, «Лучшее для всей семьи» — ABCmouse 2: Kids Learning Game, «Лучшее приложение для умных часов» — SleepisolBio: sleep, alarm, «Лучшее для устройств с большими экранами» — Goodnotes: Notes, docs, PDF, «Лучшее для автомобилей» — SoundCloud. В категории «Лучшее для XR-гарнитур» было отмечено приложение Calm – Sleep, Meditate, Relax.

Лучшей игрой 2025 года стала Pokemon TCG Pocket, которую Google отметила за дизайн и качественно реализованную механику коллекционных бустеров.

В отдельных категориях также выделились следующие мобильные игры: Dunk City Dynasty, Candy Crush Solitaire, Chants of Sennaar, Disco Elysium, Wuthering Waves, DREDGE и Odin: Valhalla Rising. Google также отметила достижения в сфере приложений и игр для нескольких устройств. Лучшим приложением стала программа Luminar, а лучшей игрой — Disney Speedstorm.