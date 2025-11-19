У всех языков мира нашли общие грамматические черты

Международная команда исследователей под руководством Аннемари Веркерк из Саарского университета и Рассела Д. Грея из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка проверила 191 предложенную лингвистическую универсалию и нашла убедительные доказательства того, что около трети из них действительно встречаются во множестве языков мира.

© Телеканал «Наука»

Что такое лингвистические универсалии

Лингвистические универсалии — это грамматические и структурные закономерности, которые, как предполагается, встречаются во всех человеческих языках. Например, существуют закономерности порядка слов в предложении: глагол может идти перед дополнением или после него. Также существуют иерархические универсалии, где различные элементы предложения согласуются между собой. Подобные модели помогают понять, как люди организуют язык, несмотря на его разнообразие.

Масштаб исследования

Для проверки универсалий ученые использовали базу Grambank — крупнейший в мире сборник грамматических признаков языков. В работе проанализировано более 1700 языков, что делает результаты крайне надежными. Ранее лингвисты пытались учитывать генеалогическую и географическую независимость языков, подбирая разрозненные примеры. Но этот метод не всегда устранял исторические зависимости и мог снижать статистическую точность. В новой работе применен байесовский пространственно-филогенетический анализ, который учитывает как родственные связи между языками, так и их географическую близость. Это позволило достичь высокого уровня точности в проверке гипотез.

«В условиях огромного языкового разнообразия интересно обнаружить, что языки не развиваются случайным образом. Результаты, полученные с помощью различных аналитических подходов, совпадают, что подтверждает значимость эволюционных механизмов в формировании универсалий», — говорит Веркерк.

Что удалось выявить

Исследование показало, что примерно треть проверенных универсалий проявляется стабильно во многих языках. Особенно заметны закономерности в порядке слов и согласовании частей предложения. Например, в русском языке есть строгие правила согласования прилагательных и существительных: «красная машина» — прилагательное всегда согласуется с существительным в роде, числе и падеже. Порядок слов тоже подчинен определенной логике: подлежащее обычно стоит перед сказуемым («Маша читает книгу»), а дополнение следует после глагола. Подобные схемы встречаются и в других языках, хотя конкретные слова и окончания различаются.

Эволюционные модели показывают, что такие структуры возникали многократно в самых разных языках мира. Это говорит о том, что человеческий мозг устроен так, чтобы упрощать восприятие и производство речи, создавая устойчивые и повторяющиеся правила. Даже языки, не имеющие общих корней, приходят к схожим решениям, что отражает общие когнитивные и коммуникативные ограничения.

«Мы обсуждали, стоит ли описывать результаты как наполовину пустые — показать, сколько предложенных универсалий не подтвердилось, или как наполовину полные — подчеркнуть, что треть закономерностей подтверждена. Мы выбрали второй подход, выделяя стабильные модели, которые повторяются независимо от условий, и показывают, что общие когнитивные и коммуникативные факторы направляют языки к ограниченному набору структурных решений», — говорит Грей.

Почему это важно

Работа помогает сузить круг для будущих исследований, касающихся когнитивных и коммуникационных основ человеческого языка. Понимание того, какие универсалии действительно устойчивы, открывает путь к изучению фундаментальных ограничений, которые формируют речь и грамматику во всем мире. С ее помощью можно выявить, как структура языка связана с работой мозга и человеческой коммуникацией на глобальном уровне.

Таким образом, исследование показывает, что несмотря на огромные различия между языками, определенные грамматические модели повторяются снова и снова, подчиняясь глубоко укоренившимся правилам человеческой коммуникации.