На Тайване построят дата-центр за $500 млн с чипами Nvidia

Американский провайдер облачных услуг GMI Cloud объявил о строительстве дата-центра для искусственного интеллекта (ИИ) на Тайване стоимостью 500 миллионов долларов. Инфраструктурный объект будет использовать процессоры Nvidia Blackwell GB300 и планируется к запуску в марте 2026 года.

В дата-центре установят около 7000 графических процессоров, размещенных в 96 стойках. Система сможет обрабатывать почти 2 миллиона токенов в секунду при энергопотреблении 16 мегаватт. Среди первых клиентов объекта называют саму Nvidia, компанию кибербезопасности Trend Micro и производителя электроники Wistron.

GMI Cloud уже управляет дата-центрами в США, Сингапуре, Таиланде и Японии. Компания также планирует построить новый 50-мегаваттный объект в США и рассмотреть возможность первичного публичного размещения акций в ближайшие два-три года.