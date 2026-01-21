Что такое UEFI и почему BIOS уже давно не BIOS

Меню BIOS есть на каждом ПК, работающем на Windows… Вот только оно уже давно перестало быть BIOS. Ему на смену пришла оболочка UEFI, которая, по факту, выполняет ту же функцию, но отличается рядом важных параметров. Портал makeuseof.com рассказал, в чем различия BIOS и UEFI, и почему первый термин никогда не выйдет из лексикона.

© Unsplash

Оригинальная BIOS, или Basic Input/Output System, появилась на заре ПК от IBM. Она помещалась на маленьком ROM-чипе, работала в 16-битном режиме и отвечала лишь за несколько ключевых задач. А именно, за POST-проверку, идентификацию ряда железных компонентов, поиск загрузчика в MBR и передачу контроля над машиной операционной системе.

BIOS была функциональной, но ограниченной. Она могла обращаться лишь к 1 МБ памяти и запускаться строго с MBR-дисков емкостью максимум 2 ТБ. Она не могла инициализировать современные устройства быстро, ей не хватало какой-либо модели безопасности, и она определенно не умела общаться с сетями или обрабатывать криптографические проверки.

В 1980-х и даже начале 2000-х это не имело значения. Но компьютеры с каждым годом становились более быстрыми, комплексными, подключенными друг к другу. 16-битный фундамент постепенно перестал справляться со всеми необходимыми задачами. Мир технологий шагал дальше: появились многоядерные CPU, PCIe-устройства, терабайтные накопители. Старая BIOS просто не поспевала за временем.

Так, к середине 2000-х стало понятно, что современные компьютеры слишком мощны для того, что предлагала BIOS. Невероятно быстрые NVMe, огромные, вместительные накопители, комплексные GPU и потребность в обновленных стандартах безопасности вынудили производителей CPU и материнских карт придумать новое решение.

UEFI — солидный апгрейд BIOS. Она имеет более сложный дизайн в связи с расширенным функционалом, но пользоваться этой оболочкой иногда даже проще благодаря модернизациям, которые были просто невозможны во времена BIOS. Например, UEFI поддерживает 32 и 64-битные устройства и может взаимодействовать с современным железом нативно, без проблем загружаясь на массивных GPT-накопителях.

UEFI инициализирует PCIe-устройства более эффективно, а ввиду своей модульности она способна загружать драйверы и мелкие приложения на предварительной стадии запуска ПК: от диагностических инструментов до контроллеров вентиляторов и панелей подсветок.

Помимо этого, у UEFI есть что-то, чего никогда не было у BIOS — поддержка сетей. UEFI-прошивки могут подключаться к Интернету перед загрузкой операционной системы, что позволяет пользоваться удаленным менеджментом, облачной верификацией и онлайн-обновлениями. К тому же, так ПК может подтверждать криптографические подписи и работать с модулем TPM, чтобы надежно проверять процесс запуска.

Последняя функция вкупе с безопасным запуском защищает UEFI-системы от вредоносных программ, которые вполне могут атаковать уязвимости стареющих BIOS. Неподписанные программы и диски не допускаются к загрузке, благодаря чему система остается в безопасности.

Но, конечно, это никак не мешает людям называть меню UEFI так, как они привыкли — BIOS. Хотя между двумя оболочками много принципиальных различий, их названия фактически синонимичны, ведь термин BIOS был частью словарного запаса геймеров и компьютерщиков не один десяток лет.