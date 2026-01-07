Были ли в Древнем Риме женщины-гладиаторы?

Римская империя знаменита своими аренами, где гладиаторы устраивали кровавые поединки на потеху публики. Но были ли среди этих гладиаторов женщины? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

© Wikipedia

Некоторые находки, включая исторические и художественные архивы, намекают на существование женщин-гладиаторов в Римской империи, но они встречались гораздо реже, чем их коллеги-мужчины. Правда доказательства их существования ограничены примерно дюжиной текстов или надписей, а также чуть меньшим количеством артефактов с их изображениями.

Так, в 11 и 19 годах н.э. римский сенат принял законы, запретивший свободным женщинам и дворянкам младше 20 лет участвовать в гладиаторских боях. А другой текст упоминает, что примерно в 200 году император Септимий Север запретил женщин-гладиаторов. Якобы после одного из представлений шутки о свирепости женщин были «направлены на других очень выдающихся женщин».

Но кем в реальности были женщины-гладиаторы? В Риме женщин обычно исключали из политики и не разрешали им занимать военные должности. Но у них также были и свободы; некоторые руководили собственным бизнесом или работали врачами. Они могли владеть собственностью и заключать контракты.

Однако о женщинах в гладиаторском ремесле известно меньше. Подавляющее большинство мужчин-гладиаторов были рабами, и то же самое наверняка можно сказать о женщинах. В Древнем Риме попасть в рабство можно было по множеству причин: кого-то порабощали после проигранной войны, кто-то становился рабом из-за неуплаченных долгов или в наказание за преступление. Отталкиваясь от этой статистики, женщины-гладиаторы в основном были рабынями, совершившими те или иные преступления. А другая часть могла пойти на арену, продав свою свободу для уплаты долгов.

Известны и исключения. Иногда мужчинами-гладиаторами становились и люди из высшего сословия — например, император Коммод, однажды нарядившийся богом Меркурием и заставивший сенат смотреть его триумфальные битвы, чтобы послать политикам недвусмысленный намек. Древние тексты также упоминают и женщин из элитных социальных классов, сражавшихся в роли гладиаторов.

Мужчины на гладиаторской арене обычно носили шлемы и другие виды брони. Они состязались в качестве специализированных бойцов, вроде ретиария, который орудовал трезубцем и сетью. Гладиаторы выбирали свои специальности после тренировки, потенциально — в особой гладиаторской школе. Хотя иногда поединки гладиаторов заканчивались смертью проигравшего, так происходило не всегда, поскольку смерть на арене могла дорого (в финансовом плане) обойтись организаторам боев.

О подготовке и экипировке женщин-гладиаторов информации мало. На рельефе, найденном в Галикарнасе (современная Турция), изображены две женщины-гладиатора, держащие щиты и мечи, а также высечены их псевдонимы — Амазонка и Ахиллия. Они также были одеты в броню, связанную с провокаторами — гладиаторами, которые отдаленно напоминали римских солдат. По традиции, как и их коллеги-мужчины, женщины сражались выходили на арену с оголенным торсом. У них также не было шлемов, хотя здесь дело может быть в том, что художник просто не изобразил их.

Некоторые историки полагают, что большую роль в выборе женщин-гладиаторов играли внешние данные. Например, в одних из самых ранних источников, где встречаются упоминания женщин-гладиаторов, также говорится, что для поединков выбирали не самых сильных или опытных, но «самых прекрасных». Помимо этого, спонсоры гладиаторских боев тоже обладали значительным влиянием на то, какие женщины выходили на арену.

Текстовые источники часто говорят о выступлениях женщин-гладиаторов на шоу, организованных римскими императорами. Их бои, скорее всего, были очень дорогим и эксклюзивным зрелищем, сильно связанным с императором. По той же причине они наверняка не носили шлемы — чтобы высокопоставленная аудитория могла видеть их лица. Наконец, им также, возможно, запрещали биться насмерть: ни в одном историческом тексте нет упоминаний смерти женщины-гладиатора, и современные археологи не нашли ни одного их надгробия.