Создатель провального iPhone покинул Apple

Корпорация Apple продолжает терять дизайнеров, связанных с запуском ключевых продуктов. Об этом сообщает Bloomberg.

Стало известно, что американскую компанию покинул промышленный дизайнер Абидур Чоудхури. Специалист считается главным создателем ультратонкого iPhone Air — аналитики полагают, что он провалился на рынке из-за низкого спроса. В частности, Чоудхури участвовал в демонстрации Air во время сентябрьской презентации Apple. Источники уточнили, что его уход не связан с низкими показателями продаж устройства.

Инсайдеры в Apple рассказали, что уход Абидура Чоудхури вызвал большой резонанс в компании, учитывая его растущую популярность в команде дизайнеров. Мужчина покинул IT-гиганта ради стартапа, занимающегося искусственным интеллектом (ИИ).

В материале говорится, что в последнее время многие дизайнеры и инженеры начали уходить из Apple, устариваясь на работу в различные стартапы в сфере ИИ. Несколько заметных специалистов ушли в стартап бывшего главного дизайнера Apple Джонни Айва, который работал еще со Стивом Джобсом.

Ранее источники газеты Financial Times заявили, что Тим Кук может покинуть Apple в 2026 году. Кук возглавляет корпорацию с 2011 года.