Нейросеть Сбера поможет сформировать требования к CEO и CFO

Школа финансов «СберУниверситета» и блок «Финансы» Сбера представили ИИ-аналитика рынка дополнительного образования на базе GigaChat, который поможет сформировать требования к CEO и CFO и отследить изменения требований к цифровым навыкам, сообщает пресс-служба Сбера.

© Газета.Ru

ИИ-аналитика представили в преддверии международной конференции AI Journey.

Новое LLM-приложение также может проанализировать вакансии, образовательные программы и исследования, чтобы выявить необходимые навыки в сфере финансов и управления.

Как отметили в Сбере, ИИ-аналитика можно масштабировать на любые управленческие роли и создать цифровые дэшборды.

По словам заместителя председателя правления Сбера Тараса Скворцова, в наше время успех в профессии зависит от умения человека быстро адаптироваться к изменениям.