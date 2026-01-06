Где находится самое темное место во вселенной?

Ночное небо выглядит темным, так, словно в космосе нет ничего, кроме черноты. Но есть ли во безднах космоса регионы темнее прочих? Где вообще находится самое темное место в Солнечной системе и во всей вселенной? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

© Unsplash

Настоящая, беспросветная тьма — неожиданно редкое явление, которое тяжело найти. Дело в том, что в космосе очень много пыли, а пыль рассеивает свет, что позволяет свечению звезд распространяться вдаль и создавать своего рода «фоновую подсветку» для большей части вселенной. У нее даже есть свой оттенок — его называют космическим латте.

Тьму также можно определять по-разному. Свет в видимом спектре подсвечивает некоторые части вселенной, но волны в электромагнитном спектре, такие как гамма-излучение или ультрафиолет, касаются практически всего сущего. То есть, если рассматривать космос в полном электромагнитном спектре, он будет выглядеть довольно светлым.

Но если брать только видимый свет, то да, в космосе есть очень темные регионы. На их тьму влияет ряд факторов. Прежде всего, космические объекты могут состоять из поглощающих свет материалов, что придает им очень темный вид. Для объема света, отражаемого поверхностью, существует отдельный термин — альбедо. Идеальное зеркало, отражающее 100% света, обладает значением альбедо в единицу. А у угля альбедо составляет 4%.

Ядро кометы Борелли считается одним из самых темных пятен в Солнечной системе — по крайней мере, согласно Книге рекордов Гиннесса. По данным снимка, сделанного в 2001 году, 8-километровая комета из пыли и льда отражает менее 3% солнечного света. Темнейшая (из тех, что известны науке) экзопланета, TrES-2 b, отражает менее 1% света — скорее всего, из-за высоких объемов натриевого пара и газа оксида титана в атмосфере. Для сравнения, Земля отражает примерно 30% солнечного света.

Черные дыры, очевидно, тоже очень темные, потому что они поглощают свет, пересекающий горизонт событий. Но это не значит, что в них совсем нет света — он просто оказывается взаперти. Изнутри черная дыра, напротив, будет выглядеть очень светлой в глазах человека.

Тьма также может существовать, если что-то блокирует свет близлежащих звезд. Например, некоторые кратеры на полюсах Луны никогда не видели солнечного света. Они такие темные, потому что находятся в перманентной тени. Аналогичные кратеры на Плутоне тоже могут быть довольно темными, поскольку они находятся далеко от Солнца.

Нельзя забывать и о т.н. глобулах — плотных молекулярных облаках пыли и газа. Они настолько темные, что выглядят как дыры в небе. Почему? Потому что глобулы состоят из молекулярного водорода, оксидов углерода, гелия и силикатной пыли. Подобная микстура блокирует почти весь видимый свет окружающих звезд.

Наконец, часть регионов неба темная просто потому, что источники света находятся далеко. Такие участки в среднем в 10 раз темнее, чем регионы космоса рядом с Землей. А Земля, на секунду, находится в сравнительно темной впадине Млечного пути, что позволяет заглядывать достаточно далеко в космос.