Apple может выпустить сенсорные чехлы для iPhone

Apple планирует превратить чехлы для iPhone в дополнительные элементы управления устройством благодаря интеграции сенсорного слоя. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на китайского инсайдера Instant Digital.

© Weibo

Инсайдер утверждает, что компания намерена активно инвестировать в развитие собственных чехлов, превращая их во «вторые сенсорные интерфейсы», тем самым усиливая профессиональные возможности линейки iPhone Pro.

Упоминание именно моделей Pro может свидетельствовать о фокусе на сценариях, связанных с профессиональной работой и повышенной точностью ввода. Дополнительные детали можно найти в недавних патентных заявках Apple. Так, в документе 2024 года описывается «чехол с возможностью ввода для электронного устройства» — защитный аксессуар, который способен выполнять роль сенсорной поверхности, включая поддержку ввода со стилуса.

Кроме того, в патенте упомянуты сенсорные зоны, встроенные в поверхность чехла. Они могут дублировать функции физических кнопок смартфона: устройство автоматически определяет, что находится в чехле, и при нажатии или выполнении жеста выполняет нужную команду.

По слухам, к 20-летию iPhone компания готовит полностью обновленный дизайн смартфона, лишенный физических кнопок. В этом случае интеллектуальный чехол станет важной частью взаимодействия.