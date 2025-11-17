В Краснодарском крае родились клонированные телята

На ферме предприятия «Рассвет» в Краснодарском крае родились два клонированных теленка — Милка и Искорка. Генетикам впервые удалось добиться нормального веса новорожденного при клонировании: масса Милки составила 32,5 кг, что соответствует стандартным показателям.

Животные были созданы методом ручного клонирования из клетки высокопродуктивной коровы голштинской породы. Для решения проблемы крупноплодия, проявившейся у первого клона Звездочки весом 70 кг, ученые заменили питательную среду с коровьей сывороткой на синтетическую. Это позволило нормализовать эмбриональное развитие.

Параллельно лаборатория «Альтраген» работает над созданием первых в России клонированных быков. Уже получено более 400 эмбрионов пород джерси и герефорд. Криобанк компании содержит свыше 200 эмбрионов Звездочки для дальнейших исследований.

Основной задачей ученых теперь является подтверждение способности клонов давать потомство и сохранять высокие показатели продуктивности исходного донора.