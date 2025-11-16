Космонавт впервые оформил госуслугу из космоса

Алексей Зубрицкий, космонавт Роскосмоса, впервые в истории оформил государственную услугу, находясь на борту Международной космической станции, сообщает Роскосмос.

© Ferra.ru

Он воспользовался сервисом самозапрета на оформление SIM‑карты (пока космонавт находится в космосе, никто не сможет оформить на него договор связи). Для входа на портал Госуслуги Алексей использовал биометрические данные. Процесс оформления занял всего 30 секунд.

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов отметил, что российские госуслуги признаны экспертами эталонными по качеству, а теперь их уровень работы реально достиг космоса.

Теперь вы знаете, что даже путешествуя на Марс, к врачу записаться вы сможете.