iPhone 18 Pro Max может стать самым тяжелым iPhone в истории

iPhone 18 Pro Max может стать самым тяжёлым iPhone в истории
Хотя Apple время от времени вносит заметные изменения в дизайн своих устройств, чаще компания ограничивается лишь небольшими корректировками. Если верить информации известного инсайдера, iPhone 18 Pro Max, который выйдет в 2026 году, станет самым тяжёлым iPhone в истории Apple.
Apple не планирует менять размер экрана iPhone 18 Pro Max – устройство сохранит тот же 6,9-дюймовый дисплей, что и текущая модель. Однако, согласно данным китайского инсайдера Instant Digital на платформе Weibo, новый iPhone будет немного толще iPhone 17 Pro Max и весить более 240 грамм.
В другом сообщении Instant Digital уточняет, что разница между поколениями составит около 10 граммов. Это значит, что iPhone 18 Pro Max будет примерно на 3 грамма тяжелее iPhone 14 Pro Max, который остаётся самой тяжёлой моделью компании на сегодня.
Использование титана вместо нержавеющей стали позволило Apple облегчить iPhone 15 Pro и iPhone 16 Pro. Позже компания перешла с титана на менее плотный алюминий для iPhone 17 Pro, однако изменения во внутренней конструкции и немного более толстый корпус снова увеличили вес. Для сравнения: iPhone 17 Pro Max весит 233 грамма, а iPhone 17 Pro – 227 грамм.
Вес моделей iPhone Pro Max:
- iPhone XS Max – 208 грамм;
- iPhone 11 Pro Max – 226 грамм;
- iPhone 12 Pro Max – 228 грамм;
- iPhone 13 Pro Max – 238 грамм;
- iPhone 14 Pro Max – 240 грамм;
- iPhone 15 Pro Max – 221 грамм;
- iPhone 16 Pro Max – 227 грамм;
- iPhone 17 Pro Max – 233 грамма;
- iPhone 18 Pro Max – 243 грамма.
Причина предполагаемой более толстой конструкции iPhone 18 Pro Max неясна, но наиболее вероятной причиной считается более ёмкая батарея.