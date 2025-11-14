iPhone 18 Pro Max может стать самым тяжелым iPhone в истории

iPhone 18 Pro Max может стать самым тяжёлым iPhone в истории

Хотя Apple время от времени вносит заметные изменения в дизайн своих устройств, чаще компания ограничивается лишь небольшими корректировками. Если верить информации известного инсайдера, iPhone 18 Pro Max, который выйдет в 2026 году, станет самым тяжёлым iPhone в истории Apple.

© Global Look Press

iPhone 17 Pro Max

Apple не планирует менять размер экрана iPhone 18 Pro Max – устройство сохранит тот же 6,9-дюймовый дисплей, что и текущая модель. Однако, согласно данным китайского инсайдера Instant Digital на платформе Weibo, новый iPhone будет немного толще iPhone 17 Pro Max и весить более 240 грамм.

В другом сообщении Instant Digital уточняет, что разница между поколениями составит около 10 граммов. Это значит, что iPhone 18 Pro Max будет примерно на 3 грамма тяжелее iPhone 14 Pro Max, который остаётся самой тяжёлой моделью компании на сегодня.

iPhone 17 Display

Использование титана вместо нержавеющей стали позволило Apple облегчить iPhone 15 Pro и iPhone 16 Pro. Позже компания перешла с титана на менее плотный алюминий для iPhone 17 Pro, однако изменения во внутренней конструкции и немного более толстый корпус снова увеличили вес. Для сравнения: iPhone 17 Pro Max весит 233 грамма, а iPhone 17 Pro – 227 грамм.

Вес моделей iPhone Pro Max:

Причина предполагаемой более толстой конструкции iPhone 18 Pro Max неясна, но наиболее вероятной причиной считается более ёмкая батарея.