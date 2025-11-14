Лукашенко пообещал ученым «неимоверные деньги»

За разработку приемлемого варианта батарей для отечественного электротранспорта белорусский руководитель не пожалеет для ученых и "неимоверных денег". Столь неожиданное предложение из уст Александра Лукашенко прозвучало 14 ноября на совещании о результатах работы БелАЭС, увеличении электропотребления и предложениях о строительстве новых атомных мощностей, информирует БЕЛТА.

Прежде всего внимание главы государства было обращено на возросший интерес в стране к электромобилям. Уже сегодня население "заточено" их приобретать.

"Ну и экономику надо ж развивать. А без электрической энергии какая экономика? Мы же практически можем перевести транспорт по всей стране на электричество", - убежден Президент.

В этой связи он напомнил, что руководитель НАН обещал разработать в РБ электробатарею. А ведь в случае успеха это позволило бы не закупать комплектующие за рубежом.