Какие места на Земле привлекают астероиды

Группа ученых под руководством Дэррила Селигмана, доцента кафедры физики и астрономии Мичиганского государственного университета, опубликовала исследование под названием "Распределение межзвездных объектов, сталкивающихся с Землей", пытаясь понять, у какой части планеты больше вероятность встречи с астероидом. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Наша Солнечная система сегодня гораздо спокойнее, чем на заре существования. В самом начале своей истории вокруг Солнца происходило множество хаотичных столкновений, сформировавших планеты, спутники и астероиды. Сейчас наступила эра относительного спокойствия. Все более-менее крупные и потенциально опасные небесные булыжники обнаружены и пронумерованы, а если в системе появляется новый, его тут же записывают в каталог и наблюдают за ним. Но есть и другая категория астероидов – те, что прилетают к нам из других систем.

Современная наука наблюдала три межзвездных объекта, приближавшихся к нам. Первым был Оумуамуа, который появился и исчез в 2017 году. Следующей стала межзвездная комета Борисова, мелькнувшая в небе в 2019-м. А прямо сейчас межзвездная комета 3I/Атлас проходит внутреннюю часть Солнечной системы. Целых 3 объекта всего за 8 лет! За долгую 4,6-миллиардную историю нашей системы через нее должно было пройти огромное количество межзвездных объектов, и они будут появляться и дальше. Вполне возможно, что некоторые из них столкнутся с Землей.

Группа ученых из Мичиганского университета попыталась рассчитать, в какую часть Земли такой астероид может попасть с наибольшей вероятностью. Чтобы разобраться в проблеме, исследователи использовали компьютерное моделирование, которое показало, что межзвездные объекты чаще всего прилетают с двух направлений: из так называемой "солнечной вершины" и из галактической плоскости.

Первым авторы называют направление, в котором движется Солнце относительно своих соседей. По сути, это путь Солнца через Млечный Путь – и астероиды летят нам навстречу, как капли дождя на лобовое стекло движущегося автомобиля. А галактическая плоскость – область, в которой расположена большая часть массы нашей галактики. Выяснилось, что, как ни странно, больше шансов упасть на Землю имеют те астероиды, что движутся медленнее других: более быстрые пролетят нашу систему насквозь, а вот "тихоходы" могут попасть в солнечное притяжение и в конце концов столкнуться с Землей.

Интересно, что оказалось возможным установить время года, наиболее опасное для столкновений: весна. Это связано как раз с направлением движения Солнечной системы по галактике. Между прочим, гигантский астероид, образовавший кратер Чикшулуб и погубивший динозавров, судя по всему, тоже упал весной. Об этом говорят останки растительности, погребенные в толще пород, образовавшихся при ударе.

Если же говорить о том, какая часть планеты наиболее подвержена риску столкновения с космическим телом, то это низкие широты вблизи экватора, а также существует повышенный риск для Северного полушария. Учитывая, что именно в последнем проживает почти 90% населения Земли, ущерб от подобного события может быть катастрофическим.

Стоит повторить, что опубликованная работа не анализирует количество возможных межзвездных объектов и сроки их прибытия – все это просто невозможно измерить. Авторы так и пишут в заключении: "В этой статье мы намеренно не делаем никаких окончательных прогнозов относительно частоты межзвездных столкновений". Похоже, исследователи спешили успокоить своих читателей, не внушая им тревожных мыслей. И им это, кажется, удалось.

Хотя…