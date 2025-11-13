На Марсе нашли возможные укрытия инопланетян

На Марсе выявлены восемь возможных пещер, которые могут оказаться наиболее перспективными укрытиями для поиска следов внеземной жизни. К такому выводу пришли исследователи из Шэньчжэньского университета в Китае. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters (AJL).

Ученые обнаружили первые известные на планете карстовые пещеры, образованные не вулканической активностью, как большинство обнаруженных ранее, а растворением горных пород древней водой.

«Эти провалы могут быть первыми зафиксированными карстовыми пещерами на Марсе — они представляют собой входы, возникшие из-за растворения легкорастворимых пород», — отметили авторы.

Пещеры расположены в регионе Гебрус Валлес на северо-западе Марса. Они выглядят как глубокие почти круглые провалы, не имеющие поднятых краев и выброшенного материала вокруг, что характерно для ударных кратеров. Анализ данных прибора TES на борту орбитального аппарата Mars Global Surveyor показал, что в породах вокруг отверстий содержатся карбонаты и сульфаты — именно такие горные породы легко растворяются водой.

Ученые также построили трехмерные модели провалов по снимкам высокого разрешения и пришли к выводу, что их форма лучше всего объясняется провалом свода подземных пустот, а не последствиями лавовых или тектонических процессов.

Исследователи предлагают считать эти восемь объектов приоритетными целями для будущих миссий. По их словам, карстовые пещеры могут быть одними из наиболее вероятных укрытий для сохранившейся или прошлой марсианской жизни, а также потенциальными естественными убежищами для будущих астронавтов.