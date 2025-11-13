ЕК начала расследование против Google

Еврокомиссия (ЕК) приступила к расследованию против Google за манипулирование алгоритмами поиска в интернете в коммерческих целях.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

"Сегодня Еврокомиссия официально запустила процедуру расследования, чтобы оценить применяет ли Google справедливые, рациональные и недискриминационные условия в доступе к медийным ресурсам в результатах поиска в Google, что является юридическим обязательством по закону о цифровых услугах ЕС", - говорится в документе.

Еврокомиссия подчеркнула, что располагает свидетельствами, что Google искусственно занижает в выдаче результатов поиска упоминания вебсайтов СМИ и других медийных ресурсов, которые "содержат коммерческий контент" от компаний, не являющихся партнерами Google.

ЕК намерена установить, является ли эта практика намеренной и подрывает ли она возможности европейских компаний вести бизнес.

Еврокомиссия намерена завершить расследование в течение 12 месяцев. В случае подтверждения подозрений Google грозит штраф в размере до 10% его мирового оборота, а если ЕК докажет, что эти нарушения являются повторными, штраф может достичь 20%.