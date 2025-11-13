В компьютерах Apple появится студийное освещение для видеозвонков

Apple внедрит в новую версию операционной системы macOS Tahoe функцию Edge Light, предназначенную для улучшения качества изображения во время видеозвонков. Технология уже доступна в бета-версии macOS 26.2, сообщает портал 9to5Mac.

© Газета.Ru

Edge Light создает круговую подсветку по краям экрана, имитируя эффект студийного освещения. Функция будет работать в FaceTime, Zoom и других популярных сервисах для видеоконференций.

Система использует встроенные возможности Neural Engine, которые позволяют распознавать положение, рост и лицо пользователя, обеспечивая максимально точное освещение. Edge Light также совместима с другими инструментами видеосвязи, включая кастомные фоны.

Пользователи смогут регулировать яркость и цветовую температуру подсветки вручную или выбрать автоматический режим, который адаптируется к уровню освещения в помещении.

Функция Edge Light поддерживается на всех моделях Mac с чипами Apple Silicon (M-серии). При этом пользователи MacBook 2024 года и новее смогут включить автоматическую активацию этой функции, если компьютер определит, что он находится в темном помещении. Нововведение также поддерживается на мониторе Apple Studio Display и сторонними мониторами при подключении к Mac M-серии.