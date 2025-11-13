Раскрыт дизайн похожего на iPhone Air смартфона Honor

Инсайдер Digital Chat Station опубликовал в китайской соцсети Weibo качественное изображение новых смартфонов Honor 500 и Honor 500 Pro, дизайн которых отличается от ранее появлявшихся утечек.

© Газета.Ru

По данным источника, Honor 500 Pro представлен в синем цвете и оснащен системой из четырех камер, тогда как ранее сообщалось о тройном модуле с симметричным расположением объективов.

По слухам, обе модели получат аккумуляторы емкостью около 8000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 100 Вт, а также 6,5-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и защиту корпуса от воды и пыли по стандартам IP68/69. Основной сенсор камеры будет иметь разрешение 200 Мп, а версия Pro дополнительно оснастится 64-мегапиксельным перископическим телеобъективом.

Дизайн новых смартфонов Honor будет выполнен в духе моделей Google Pixel и iPhone Air — сходство обусловлено нетипичным расположением камер на выступающем горизонтальном блоке.

Серия Honor 500 уже прошла сертификацию и, по данным инсайдера, будет официально представлена до конца ноября. Появится ли линейка за пределами Китая, не уточняется.