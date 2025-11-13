Android частично разрешит установку неподтвержденных приложений

В конце августа Google объявила об изменении, которое здорово разозлило энтузиастов и независимых разработчиков. Корпорация решила, что с 2026 года Android будет блокировать установку приложений от непроверенных разработчиков. Теперь компания пошла на уступки.

В блоге Google сообщила, что готовит «расширенный сценарий установки» — специальный режим для опытных пользователей, которые «осознают риски и готовы самостоятельно устанавливать неподтверждённые приложения».

По словам Google, новый механизм будет учитывать определённые меры безопасности, чтобы злоумышленники не могли обманом заставить пользователя обойти защиту.

Перед установкой система будет выдавать чёткие предупреждения о рисках, но решение останется за самим пользователем. Сейчас компания собирает ранние отзывы о концепции и обещает рассказать больше в ближайшие месяцы.

Пока непонятно, как именно будет выглядеть этот «расширенный сценарий». Ранее предполагалось, что единственный способ установить неподтверждённое приложение — через ADB, то есть с помощью командной строки и кабеля.

Это несложно, но явно неудобно. Новый способ, если всё пойдёт по плану, сделает процесс проще и безопаснее — без необходимости прибегать к костылям вроде Shizuku.

Кроме того, Google начала приглашать разработчиков, которые распространяют приложения вне Play Store, пройти раннюю верификацию через Android Developer Console. Рассылка приглашений стартовала ещё 3 ноября, а с 25 ноября 2025 года присоединиться смогут и те, кто публикует приложения в Play Store.

Всё это — часть новой политики безопасности. Google объясняет, что проверка разработчиков поможет защитить пользователей от мошенников, которые распространяют вредоносные приложения под видом банковского софта.

Обязательная верификация должна осложнить жизнь злоумышленникам — теперь им придётся использовать реальные данные, что сделает массовое создание новых вредоносных приложений труднее.

В то же время Google понимает, что строгие требования могут отпугнуть студентов и разработчиков-любителей. Для них компания готовит особый тип аккаунта без платы за регистрацию и с упрощённой проверкой. Правда, такие аккаунты смогут устанавливать приложения только на ограниченное число устройств и не подойдут для публикации в магазинах.

Компания подчёркивает, что до окончательного запуска новых правил ещё будет время, и она планирует доработать систему с учётом отзывов сообщества.