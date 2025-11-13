В Британии под гробницей нашли склеп с 300-летней историей

В британской деревне Марток образовал провал на кладбище. Гробница провалилась на несколько метров, вскрыв склеп, запечатанный 300 лет назад, передает ВВС.

© Соцсети

Склеп был построен под землей, а на нем была возведена гробница на территории Церкви Всех Святых. Древняя усыпальница проявила себя после обильных дождей, которые и подмыли землю, что вызвало ее провал.

В итоге образовалась 4-метровая дыра. По оценкам экспертов, склеп был построен в 18-м веке. Он выложен из известняка хэмстоун, который добывается только в графстве Сомерсет.

Отмечается, что склеп, скорее всего, принадлежит обеспеченной семье, так как подобный материал для его обустройства могли позволить только богатые люди. В усыпальнице обнаружили фрагменты четырех тел.

Пока не установлено, кому они принадлежат. Но сделано предположение, что они могут принадлежать семье Питтард, которая владела в этих местах кожевенным бизнесом. Исследование склепа продолжается.