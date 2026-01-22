Лучшие встроенные утилиты Windows 11

На Windows по умолчанию предустановлено много бесполезного софта — данная проблема актуальна и на Windows 11, из-за чего многие пользователи первым делом чистят новую систему от лишнего мусора. Но далеко не все стандартные инструменты Windows бесполезны. Портал makeuseof.com рассказал о лучших встроенных утилитах на Windows 11.

© Unsplash

«Защитник Windows»

На «Защитник Windows» ворчат, в основном, те, кто давно застрял в прошлом. Раньше утилита действительно была слабой, да и сейчас не защитит ПК от всех вирусов, которые существуют в Интернете, однако он предоставляет более чем достаточную защиту для среднестатистического пользователя. К тому же, «Защитник» бесплатен, входит в комплект Windows и, неожиданно, почти не потребляет ресурсы системы.

История буфера обмена

Инструмент, которым многие пользуются преступно редко. Он крайне прост и, при определенной сноровке, делает простейшую операцию в Windows (копировать/вставить) еще быстрее. Нажмите сочетание горячих клавиш Win + V — и на экране появится список из 25 последних объектов, которые вы копировали, включая текст, изображения, HTML, ссылки и многое другое.

«Ножницы»

«Ножницы» эволюционировали из примитивного инструмента для скриншотов до неожиданно гибкого инструмента, способного, помимо всего прочего, извлекать текст из картинок. Он доступен по нажатию горячих клавиш Ctrl + Shift + C и позволяет делать не только скриншоты, но и быстрые записи экрана в разных размерах и соотношениях сторон. Там же можно провести элементарную ретушь — подчеркнуть элементы, нарисовать стрелочки, добавить символы. Гораздо удобнее, чем съемка картинок по нажатию на Print Screen.

«Планировщик задач»

«Планировщик задач» — еще один инструмент, которым пользуются не так часто, но он на многое способен, если разобраться в его функциях. Как можно догадаться по названию, эта утилита позволяет автоматизировать различные задачи в зависимости от времени или состояния системы. Например, через «Планировщик задач» можно настроить еженедельное создание резервных копий, запуск приложений в определенное время или очистку временных файлов.

Microsoft Edge

Да, Windows немного настойчиво предлагает пользоваться Edge, но на то есть хорошая причина. Microsoft портировала браузер на движок Chromium — и ему вполне стоит дать второй шанс. Он имеет все современные функции и поддержку расширений для Chrome, но потребляет куда меньше ресурсов и энергии. Edge — одна из лучших альтернатив Chrome, и он доступен на Windows по умолчанию. К тому же, если вы уже пользуетесь экосистемой Microsoft 365, то интеграция бесшовна и сэкономит вам время.

Xbox Game Bar

Да, в названии этой утилиты есть слово Xbox, но она может пригодится не только геймерам. Xbox Game Bar — почти универсальный инструмент для записи видео с экрана на любой операционной системе, и не важно, что его дизайн ориентирован на геймеров. Нюанс лишь в том, что для быстрой работы понадобится машина чуть мощнее, чем у обычного пользователя — иначе Xbox Game Bar съест слишком много памяти.