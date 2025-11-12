Илон Маск предсказал смерть смартфонов

Популярные сегодня смартфоны могут исчезнуть в скором времени. Всего через пять лет их заменят новые гаджеты с искусственным интеллектом.

© Российская Газета

Такое будущее прогнозирует американский предприниматель Илон Маск.

"То, что мы сейчас называем телефоном, на самом деле будет узлом для видеоанализа с помощью ИИ и радиомодулями для связи. Но, по сути, у вас будет ИИ на сервере, который будет взаимодействовать с ИИ на вашем устройстве", - заявил миллиардер в эфире подкаста Джо Рогана.

По словам Маска, это будут устройства, управляемые голосом, взглядом и нейросигналами. Предприниматель в это не просто верит, он развивает соответствующую концепцию в проекте нейроинтерфейсов Neuralink.

Уверенность Маска в скором изменении технологий основана на том факте, что гендиректор OpenAI Сэм Альтман и бывший главный дизайнер Apple Джони Айв начали совместную разработку соответствующего устройства. Причем взялись за нее не с нуля. Компания Айва уже занималась этим вопросом, когда OpenAI приобрела его стартап и интегрировала в свою структуру. Альтман полагает, что представить прототип удастся уже в конце 2026 года.

Как именно он будет выглядеть - загадка. По мнению Маска, экран такому гаджету не требуется. И это позволяет создать устройство в виде часов, браслета, броши или иного аксессуара.

В более отдаленном будущем Маск видит, как роботы и ИИ возьмут на себя основную часть физического труда. По его словам, это позволит людям получать более высокий доход.