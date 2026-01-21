Как белки находят закопанные орехи?

Про белок частенько шутят, что те не могут найти орехи, которые сами и закопали — как человек не может найти ключи от квартиры у себя в кармане. Но, на самом деле, белки поразительно хорошо отыскивают собственные тайники; иначе они бы просто не выжили. Портал popsci.com рассказал, как белки все-таки находят закопанные орехи.

© Unsplash

У белок нет какой-то единой стратегии, которая помогает им находить закопанные орехи. Они полагаются на целый набор навыков, включая обоняние, зрение и даже информацию, которую можно получить по повадкам других белок.

Но когда наступает момент искать старый клад, основную работу выполняет пространственная память. В одном полевом эксперименте ученые попытались обманом заставить белок закопать орехи в неправильном месте, создав ненастоящие тайники, выглядевшие как реальные. Они даже поменяли местами клочки травы, чтобы подделки пахли как надо. Однако это не смогло обмануть животных: белки почти всегда игнорировали поддельные тайники и выкапывали собственные, настоящие.

Десятки лет исследований, от этого эксперимента 1999 года до раннего анализа серых белок, указывают на один вывод — белки превосходно умеют находить собственные тайники. Одна работа 1980 года в городских условиях показала, что серые белки находят примерно 85% закопанных ими орехов, а исследование 2023 года обнаружило, что американские красные белки, живущие в городском парке, не стесняются даже конкурентов в поиске орехов.

Популярный миф утверждает, что все беличьи тайники обязательно закопаны под землей. Но это не так: те же серые белки живут в регионах, где бывает много льда и снега. Они не могут позволить себе прокапывать через сугробы каждый раз, когда им захочется съесть желудь.

Нет, вместо этого белки в холодных климатах хранят еду в дуплах деревьев и на ветках, что лишний раз подчеркивает, какими комплексными могут быть их ментальные карты. Им нужно запоминать, где именно и в каких деревьях они спрятали тайники.

Многие белки, обитающие на деревьях, создают запасы во множестве мест одновременно: они могут спрятать сотни орехов на большой площади, а не хранить их в одном месте. Другие виды, вроде красных белок, поступают прямо противоположным образом — они как раз предпочитают запасать еду в одной, но хорошо защищенной «кладовке». Учитывая, что площадь территории одной белки может составлять четыре футбольных поля и включать в себя несколько гнезд, им приходится запоминать много информации.

К тому же, белки следят не только за собственными сокровищами — они также собирают информацию и о планах соседей. Хотя белки не территориальные животные, они следят за поведением друг друга, иногда крадут чужую еду и прячут ее в других местах. Память белок отлично работает на дистанции в две недели и хорошо — в течение двух месяцев. Они также умело выбирают момент для похода к тайнику: например, желуди белого дуба быстро начинают прорастать, поэтому белки стараются съесть их побыстрее, прежде чем приниматься за менее быстрорастущие орехи.