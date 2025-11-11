В российском городе отключили мобильный интернет до конца СВО

Уже более недели жители некоторых микрорайонов Ульяновска и других населенных пунктов региона сталкиваются с отсутствием мобильного интернета. Эти ограничения будут действовать на постоянной основе, передает ulpressa.ru.

В правительстве Ульяновской области сообщили, что отключение мобильного интернета происходит по решению федеральных властей. Ограничения применяются в районах, прилегающих к объектам специального назначения. На минувшей неделе федеральный центр принял решение о расширении зон безопасности вокруг таких объектов. Эти ограничения будут действовать постоянно, а не временно, как в случае с атаками беспилотников. Региональные власти не имеют возможности повлиять на это решение.

Отмечается, что в зоны ограничений попали не только объекты специального назначения, но и некоторые жилые районы, социальные учреждения и офисные здания. Точные карты зон отключения не обнародуются из соображений государственной безопасности.

По словам министра цифрового развития Олега Ягфарова, сроки действия новых ограничений пока не определены. Если не будет иных решений от федерального центра, они останутся в силе до окончания специальной военной операции.

При отсутствии доступа к интернету в списке «открытых» сайтов продолжают функционировать «Госуслуги», сервисы «Яндекса», «ВКонтакте», «Одноклассники», Ozon и Wildberries, а также платежная система «Мир». В будущем планируется расширение этого списка за счет включения банковских приложений, электронных дневников школ, сервисов местных аптек и сайтов СМИ.