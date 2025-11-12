OpenAI проиграла суд по авторским правам

Американская компания OpenAI, создатель чат-бота ChatGPT, проиграла судебное разбирательство в Мюнхене по иску организации GEMA, занимающейся коллективным управлением авторскими правами в Германии.

Суд Мюнхена вынес решение против компании OpenAI в судебном споре с организацией GEMA, представляющее интересы авторов и издателей наблюдения в Германии. Суд установил, что компания нарушила авторские права на девять известных песен немецких исполнителей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

В частности, речь шла о произведениях Хелены Фишер и Херберта Гренемайера, тексты которых использовались для обучения ChatGPT. В ответах на запросы чат-бот воспроизвел эти тексты практически дословно. Суд расценил это как доказательство хранения текстов в системе OpenAI.

Суд обязал OpenAI прекратить хранение и использование текстов песен в своих моделях, а также возместить ущерб и рассчитать информацию об отображении и полученном доходе. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

