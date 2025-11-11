В России создали первого антропоморфного робота с ИИ

В России разработали первого отечественного антропоморфного робота Aidol, использующего систему на базе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом ТАСС сообщили в Новой технологической коалиции.

«Он (робот — «Газета.Ru») закрывает три ключевые функции человека: передвижение на ногах, манипуляция предметами и коммуникация с людьми», — сказали разработчики.

По словам создателей, Aidol может вести осмысленное и адресное общение с выражением эмоций. Планируется, что робот будет задействован в промышленности или в сфере услуг, например, на производстве, в банках, аэропортах и так далее.

Для обеспечения живой мимики в «лице» робота предусмотрены гибкие тяги на 19 сервоприводах. Подобное решение позволяет Aidol выражать не менее 12 базовых эмоций.

В октябре российские разработчики представили роботизированный массажный стол, использующий систему на базе ИИ для проведения процедур. Устройство, выпускаемое под брендом Roden, оборудовано роботизированной рукой с интегрированной массажной манипулой.