Ученые развеяли мифы вокруг ретроградного Меркурия

С 9 по 20 ноября Меркурий будет находиться в так называемой ретроградной фазе — в народе это время часто связывают с неполадками техники, ссорами и прочими неурядицами. Однако, как объяснили эксперты Пермского Политеха, в действительности это всего лишь зрительный эффект, не имеющий никакого физического влияния на Землю или человека. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Ретроградное движение — реальное астрономическое явление, которое наблюдается три-четыре раза в год. Но оно не означает, что планета действительно «движется вспять».

«Когда Земля и Меркурий, вращающиеся вокруг Солнца с разной скоростью, выстраиваются в одну линию, возникает геометрический эффект: из-за изменения угла наблюдения с Земли кажется, будто Меркурий замедляется и идет назад. На самом деле он продолжает свой обычный путь — это лишь оптическая иллюзия», — пояснил эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

Такое «попятное движение» длится около трех недель и заметно только при регулярных наблюдениях на фоне звезд. Для невооруженного глаза, видящего Меркурий как тусклую звездочку у горизонта, эти смещения почти неразличимы.

Ученые подчеркнули, что ретроградность — не аномалия, а предсказуемая фаза в цикле движения планет. И никакого физического воздействия на Землю она не оказывает.

«Гравитационное влияние Меркурия ничтожно — его масса мала, а расстояние велико. Магнитное поле планеты тоже слишком слабое, чтобы воздействовать на процессы на Земле», — добавил доцент кафедры «Общая физика» ПНИПУ Виталий Максименко.

Ретроградные периоды не влияют на магнитные бури и тем более не могут вызывать психологические или физиологические изменения у людей.

«Нет научных данных, подтверждающих, что видимое положение Меркурия влияет на мозг, нервную систему или эмоциональное состояние человека», — уточнил Бурмистров.

Почему же миф о «ретроградном Меркурии» так живуч? Социологи объясняют это культурными и психологическими причинами. Понятие появилось еще в XVIII веке, а в XIX-м прочно закрепилось в астрологических трактатах и календарях. Сегодня эффект поддерживается соцсетями, которые превращают астрономическое событие в модный повод для мемов и обсуждений.