Российский интернет-провайдер ограничил доступ к Telegram

Интернет-провайдер Lovit («Ловител») блокирует доступ к мессенджеру Telegram.

Об этом сообщают «Новости Москвы».

«У пользователей плохо загружаются медиа и долго отправляются сообщения. При этом если отключить wifi, Telegram начинает работать нормально», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Lovit является единственным доступным провайдером от застройщика ПИК.

До этого пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера.

В конце октября глава агентства TelecomDaily Денис Кусков заявил, что блокировка звонков в мессенджерах WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) и Telegram привела к тому, что россияне стали выбирать тарифы с большим количеством минут, тогда как раньше ориентировались на трафик. Это привело к росту затрат без повышения цен на услуги операторов. Только за последние несколько месяцев средний чек российских абонентов вырос на 15–20%.