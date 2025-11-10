В папоротнике найдены редкоземельные металлы

Папоротник может накапливать редкоземельные элементы из почвы. Китайские ученые описали в журнале Environmental Science & Technology процесс их «самосборки» в тканях растения, передает Синьхуа.

Редкоземельные металлы критически важны для чистой энергетики и высокотехнологичных применений, однако их поставки сталкиваются как с экологическими, так и геополитическими затруднениями.

До сих пор биоминерализация считалась присущей микроорганизмам и животным, а у растений недооценивалась. Теперь ученые из Гуанчжоуского института геохимии Китайской академии наук обнаружили, что в сосудистых пучках и эпидермальных тканях папоротника Blechnum orientale редкоземельные элементы, поглощенные из почвы, осаждаются в виде наночастиц и кристаллизуются в монацит-(La).

Монацит — промышленно значимый редкоземельный минерал, который в основном образуется в результате геологических процессов. Часто он содержит сопутствующие радиоактивные элементы, такие как уран и торий, что усложняет его обогащение и извлечение ценного сырья.

В отличие от природного, «биологический монацит», формируемый B. orientale в естественных условиях при комнатной температуре и давлении, получается чистым, нерадиоактивным и демонстрирует очевидные перспективы для экологичной добычи редкоземельных элементов.

Таким образом, подтвержден научно-промышленный потенциал «растительной добычи», особенно с учетом широкого распространения B. orientale в Юго-Восточной Азии.