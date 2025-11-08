На спутнике Сатурна нашли условия для жизни

Ученые получили новые доказательства того, что на Энцеладе, одном из спутников Сатурна, может существовать жизнь. Международная группа исследователей впервые обнаружила значительный поток тепла на северном полюсе этого ледяного мира. Это может означать, что под толщей льда скрывается стабильный океан, пригодный для обитания.

Исследование провели специалисты из Оксфордского университета (Великобритания), Юго-Западного исследовательского института и Института планетологии в Тусоне (США). Его результаты опубликованы в журнале Science Advances.

Энцелад — это не просто замерзший шар изо льда, а чрезвычайно активный мир. Под его ледяной поверхностью скрывается глобальный соленый океан. Ученые полагают, что именно он является источником тепла. Наличие жидкой воды, тепла и необходимых химических элементов делает этот океан одним из самых перспективных мест в Солнечной системе для поиска жизни вне Земли.

Однако жизнь может зародиться и сохраняться только в стабильных условиях. Чтобы океан не замерз, приток и отток энергии должны быть сбалансированы. Этот баланс поддерживается за счет приливного нагрева: мощная гравитация Сатурна постоянно растягивает и сжимает спутник, двигаясь по орбите, что производит тепло внутри него.

«Энцелад — ключевая цель в поисках жизни за пределами Земли», — отмечает ведущий автор исследования доктор Джорджина Майлз.

До сих пор прямые измерения тепла с Энцелада проводились только на его южном полюсе, где в космос бьют гигантские гейзеры из водяного льда и пара. Северный полюс считался «спящим» и неактивным.

Чтобы проверить это, ученые использовали данные космического аппарата НАСА «Кассини». Сравнив реальные данные с моделями, команда обнаружила, что температура поверхности на северном полюсе примерно на 7 градусов выше, чем ожидалось. Единственное разумное объяснение этому — утечка тепла из океана.

Потери тепла составляют около 35 гигаватт. Это колоссальная энергия — примерно столько же вырабатывают более 66 миллионов современных солнечных панелей. Когда эти данные сложили с потерями тепла на южном полюсе, общая цифра достигла 54 гигаватт. Это — убедительное свидетельство того, что океан Энцелада может оставаться жидким в течение миллионов лет, создавая стабильную среду для потенциальной жизни.

Открытие помогло уточнить толщину ледяного щита спутника. Согласно новым оценкам, на северном полюсе лед имеет толщину 20–23 км, а в среднем по планете — от 25 до 28 км. Это важная информация для будущих миссий, которые, возможно, будут исследовать океан с помощью роботизированных зондов или подводных аппаратов.

Главный вопрос, на который теперь предстоит ответить ученым, — существует ли океан Энцелада достаточно долго, чтобы в нем успела зародиться жизнь. Пока его возраст остается загадкой.