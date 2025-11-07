Создатель интернета раскрыл его недостаток

«Отец Всемирной паутины» Тим Бернерс-Ли в своих мемуарах This is For Everyone пожаловался на разворот интернета к монетизации в последние годы, когда крупные технологические компании собирают персональные данные и подталкивают миллиарды людей к зависимости от контента. Об этом сообщает Bloomberg.

Изначальной задумкой тогда еще выпускника физического факультета Оксфордского университета Бернерса-Ли было помочь компьютерам ЦЕРНа общаться друг с другом, но потом он перешел к поискам способа, который бы позволил всем компьютерам делать это с помощью системы — «сетки». Он создавал инфраструктуру, а не продукт, считая, что другие заставят интернет работать честно.

Теперь же Бернерс-Ли сожалеет, что на заре интернета никто не создал систему, которая позволила бы совершать небольшие и безопасные платежи. При этом, по его словам, еще в самом начале он думал о микроплатежах за чтение статьи или просмотр передач. Однако тогда Бернерс-Ли посчитал, что в таком случае интернет «не станет популярным», а он хотел сделать его глобальным.

В результате реклама позволила показывать контент бесплатно, приведя к тому, что люди бесконечно «кликают» и «скролят». Кроме того это привел к тому, что в новой экономике стали доминировать лишь несколько компаний, в том числе Google и Amazon. Бернерс-Ли с помощью проекта Solid пытается децентрализовать пользовательские данные и забрать контроль у крупных технологических платформ, однако пока Solid не удается конкурировать с бизнес-моделями, основанными на рекламе, из-за ограниченного распространения.