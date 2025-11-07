Новые смартфоны Honor будут похожи на iPhone Air

В сети появились неофициальные изображения, на которых якобы показаны смартфоны Honor 500 и Honor 500 Pro, официальная премьера которых ожидается в конце ноября или начале декабря. Об этом сообщает портал Huawei Central.

© Газета.ру

Судя по опубликованным снимкам, будущие смартфоны серии Honor 500 будут выполнены в стиле iPhone Air с заметным отличием в виде двойной камеры. Honor 500 будет представлен в белом и розовом вариантах, тогда как версия Pro показана только в розовом исполнении. Ожидается, что производитель предложит и другие варианты оформления корпусов.

Базовая модель, судя по фотографиям, получит металлическую рамку округлой формы и овальный модуль с двумя камерами, двойной LED-вспышкой и дополнительным сенсором, назначение которого пока не уточняется. Honor 500 Pro сохранит дизайн базовой версии, но будет отличаться плоской рамкой и наличием трех камер.

По предварительной информации, старшая версия получит флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и будет поддерживать функцию распознавания лица для разблокировки устройства. Подробные технические характеристики смартфонов остаются неизвестными.