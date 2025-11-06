Назван смертельно опасный жест для кошек

Ветеринар Евгений Цыпленков рассказал в интервью "Абзац" о том, насколько опасен для кошек может быть жест "злая рука" (когда человек вытягивает руку с растопыренными пальцами).

Таким жестом хозяева нередко в шутку пугают своих питомцев, но, по данным СМИ, это может привести к серьезному стрессу и даже может довести его до смерти.

По словам ветеринара, кошки сильно подвержены стрессу, и чем больше они волнуются и переживают, тем больше ухудшается их здоровье, что может привести к смерти. Поэтому нервировать питомцев, даже в шутку, не стоит, а такую "злую руку" кошка воспринимает как угрозу, испытывает стресс и агрессивно на нее реагирует. Начинает шипеть, бегать, даже вставать на дыбы.