В мобильном браузере Google Chrome заработал ИИ-поиск

Google объявила о запуске функции AI Mode («Режим ИИ») в мобильной версии браузера Chrome для Android и iOS. Об этом сообщает портал 9to5Google.

Активация режима осуществляется по адресу google.com/aimode. После включения новый элемент интерфейса появляется на стартовой странице под поисковой строкой, размещенной теперь чуть выше привычного положения. Пока обновление доступно пользователям из США, однако в ближайшие месяцы охват расширится до 160 стран с поддержкой нескольких языков, включая хинди, индонезийский, японский, корейский и португальский.

Параллельно компания анонсировала расширение агентских функций AI Mode в рамках проекта Project Mariner. Система теперь может автоматически выполнять рутинные действия в сети — от бронирования столиков в ресторанах до приобретения билетов на концерты, театральные постановки и другие мероприятия. Также появилась возможность записываться в салоны красоты напрямую через браузер.

По данным компании, доступ к новым функциям открыт всем пользователям, активировавшим опцию Agentic capabilities in AI Mode в разделе Labs. Владельцы подписок AI Pro и AI Ultra сохраняют повышенные лимиты на использование инструментов.