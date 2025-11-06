На Землю обрушилась магнитная буря

На Землю обрушилась новая магнитная буря. Об этом предупредил россиян ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Причиной возмущения магнитосферы планеты стали последние вспышки на Солнце. После полуночи интенсивность магнитной бури оценивали как среднюю (класс G2), но к утру буря утихла до слабой — класса G1.

По прогнозам Леуса, геомагнитная активность сохранится весь четверг — возможны кратковременные слабые и средние бури. Новый пик явления ожидается в пятницу, 7 ноября, когда Земли достигнут выбросы солнечной плазмы. В этот день есть вероятность сильных (класса G3) и очень сильных (класса G4) магнитных бурь.

В субботу магнитосфера Земли начнет успокаиваться, а в воскресенье окончательно придет в норму, ожидает метеоролог.

Облако плазмы от вспышки на Солнце может задеть Землю

Ранее на Солнце произошла вспышка высшего балла Х. Явление подобной мощности в последний раз наблюдалось почти пять месяцев назад.