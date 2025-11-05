Ученые создали новый материал, превосходящий кевлар

На протяжении десятилетий кевлар был стандартом защиты от ударов. Однако недавно был разработан композитный материал, который прочнее, жестче и тоньше кевлара. Его динамическая прочность и способность поглощать энергию значительно выше, сообщает phys.org.

Чтобы материал останавливал высокоскоростные воздействия, он должен быть прочным и иметь высокую ударную вязкость. Однако существующие решения, такие как кевлар, часто становятся хрупкими при увеличении прочности.

Цзинь Чжан из Пекинского университета и его коллеги создали новое суперволокно, объединив гетероциклический арамид и длинные углеродные нанотрубки. Эти трубки невероятно прочные, жесткие и тонкие. Ключевым моментом стало их расположение: арамидные цепочки и нанотрубки выстроены параллельно. Это позволяет материалу поглощать больше энергии без разрушения.

Новый материал успешно прошел баллистические тесты, показав динамическую прочность выше существующих волокон и способность поглощать энергию более чем в два раза выше предыдущего рекорда — 706,1 мегаджоуля на кубический метр. Этот материал может значительно улучшить защитные свойства снаряжения, сделав его легче, тоньше и безопаснее.