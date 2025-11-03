Названы пять новшеств грядущего MacBook Air M5

Ведущий YouTube-канала Max Tech рассказал, какие обновления нас ждут в M5 MacBook Air.

© Ferra.ru

Скорее всего, MacBook Air на М5 будет самым выгодным MacBook из когда-либо созданных. И вот почему.

Дизайн останется прежним. Судя по MacBook Pro М5, не изменится ни экран, ни веб-камера, не будет также чипа N1 и WiFi 7. Единственное, что стало заметно быстрее в MBP - это SSD. Но это, вероятно, характерно только для Pro-модели.

Улучшение производительности процессора. Гораздо быстрее MacBook Pro на М5, судя по результатам тестов, стал справляться с задачами, связанными с трассировкой лучей и ИИ, с загрузкой веб-страниц, видеомонтажом. Кроме того, улучшилась и автономность по сравнению с М4. Вероятно, то же самое произойдёт и с Air.

© Max Tech

Дата релиза. Ожидается, что MacBook Air M5 будет поставляться на macOS 26.2. Его выход запланирован на начало января 2026 года. В то же время Марк Гурман предполагает, что этот MacBook будет представлен только весной 2026 года.

Перегрев нового чипа. Эта проблема была даже у MacBook Pro на М5, который идёт с одним вентилятором. У Air-версии вентилятора нет, так что есть вероятность, что новинка получит более медленный процессор, чем тот, что стоит в Pro.

Отсутствие некоторых функций. MacBook Air на М5 точно не получит "динамический остров", сенсорный экран, поэтому если для вас важны эти возможности, то лучше приобрести другую модель. Если же вы выбираете между Air на М4 и М5, то ждать новинку нет смысла. По мнению экспертов, новый процессор не будет значительно быстрее, чем М4.